Piazza Affari: brillante l'andamento di Avio

(Teleborsa) - Avanza l'azienda aerospaziale italiana
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Avio
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Avio
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Avio
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,88 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,98. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,78.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)