Piazza Affari: brillante l'andamento di Avio

(Teleborsa) - Avanza l'azienda aerospaziale italiana, che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Avio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Avio rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Avio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,88 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,98. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,78.

