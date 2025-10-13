Milano 10:49
42.197 +0,36%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:49
9.435 +0,08%
Francoforte 10:49
24.356 +0,47%

Piazza Affari: risultato positivo per Safilo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Safilo
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di occhiali da sole e da vista, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,87%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Safilo rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico della big dell'occhialeria è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,735 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,685. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,785.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```