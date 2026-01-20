Milano 13:23
Piazza Affari: rosso per Safilo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, in flessione del 3,03% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safilo, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della big dell'occhialeria, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,958 Euro. Primo supporto visto a 1,898. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,874.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
