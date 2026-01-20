Piazza Affari: rosso per Safilo

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista
, in flessione del 3,03% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safilo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della big dell'occhialeria
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,958 Euro. Primo supporto visto a 1,898. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,874.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)