Piazza Affari: scambi al rialzo per Stellantis

(Teleborsa) - Seduta positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che avanza bene del 3,59%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 8,945 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 8,736. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 8,605.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)