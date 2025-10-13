Piazza Affari: scambi negativi per Fincantieri

(Teleborsa) - Composto ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo
, in flessione del 3,25% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Fincantieri
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fincantieri
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 25,73 Euro. Primo supporto visto a 24,59. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 24,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)