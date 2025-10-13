Milano 10:50
42.214 +0,40%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:50
9.435 +0,08%
Francoforte 10:50
24.361 +0,49%

Piazza Affari: scambi negativi per Fincantieri

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, in flessione del 3,25% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Fincantieri rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fincantieri. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 25,73 Euro. Primo supporto visto a 24,59. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 24,17.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
