Prezzi ingrosso Germania (MoM) in settembre
Germania, Prezzi ingrosso in settembre su base mensile (MoM) +0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,6% (in linea con le stime degli analisti).
