Reporting di sostenibilità, Parlamento UE vuole regole più semplici per meno aziende

(Teleborsa) - Con 17 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astensioni, laha approvato la sua posizione su una serie di modifiche ai requisiti di reporting sullae di due diligence per le aziende, con l'obiettivo di avereLa Commissione aveva originariamente proposto di ridurre dell'80% il numero di aziende tenute a redigere il reporting sociale e ambientale, mentre i deputati vogliono ridurre ulteriormente l'ambito di applicazione per includere. Ciò si applicherebbe anche al reporting sulla sostenibilità ai sensi delle norme sulla tassonomia (ovvero una classificazione degli investimenti sostenibili).Per le aziende non più soggette alle norme, il reporting sarebbe volontario, in linea con le linee guida della Commissione. Per evitare che le grandi aziende trasferiscano i propri obblighi di reporting ai partner commerciali più piccoli, questi ultimi non sarebbero autorizzati a richiedere informazioni che vadano oltre gli standard volontari.La Commissione istituirebbe inoltre unsu tutti gli obblighi di rendicontazione dell'UE, a integrazione dello Sportello Unico Europeo.Secondo i deputati, le norme sulla due diligence che impongono alle aziende di prevenire e limitare il loro impatto negativo sui diritti umani e sull'ambiente dovrebbero applicarsi, e alle imprese straniere con un fatturato netto nell'UE superiore alla stessa soglia.Invece di chiedere sistematicamente ai propri partner commerciali le informazioni necessarie per le loro valutazioni di due diligence, i deputati chiedono che queste, richiedendo le informazioni necessarie solo quando vi è la plausibile prospettiva di un impatto negativo sulle attività dei loro partner commerciali. Le aziende sarebbero comunque tenute a preparare un piano di transizione che allinei la propria strategia a un'economia sostenibile e all'accordo di Parigi.Le imprese dovrebbero essereai sensi del diritto nazionale, piuttosto che a livello UE. Il livello massimo della sanzione per le aziende inadempienti rimarrebbe al 5% del loro fatturato globale e la Commissione e gli Stati membri dell'UE dovrebbero fornire orientamenti alle autorità nazionali in merito a tali sanzioni.Se il Parlamento approvasse il mandato della commissione nella, i deputati e i governi dell'UE dovrebbero avviare i negoziati sul testo definitivo della legislazione il 24 ottobre.