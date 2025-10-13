RES, agevolazione di 1,5 milioni di euro da Invitalia per recupero componenti automotive

RES

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, ha siglato un. Il progetto, a fronte di agevolazioni finanziarie per circa 1,5 milioni di euro per un investimento complessivo di 2,5 milioni euro, prevede l'impiego di 22 nuove risorse e la costituzione di un'ulteriore unità di business per il recupero delle componenti dell'automotive.L'investimento, che sarà realizzato, è finalizzato alla realizzazione di una nuova unità produttiva destinata al trattamento in linea dei telai di autoveicoli dismessi, da localizzare nel Comune di Pozzilli (IS).L'andrà a rafforzare la dotazione impiantistica esistente e si propone di integrare, nel modello di business, una nuova proposta progettuale volta a realizzare un sito per l'autodemolizione ad elevata automazione mediante tecnologie avanzate, anche attraverso la valorizzazione di un sito industriale dismesso e l'assunzione di nuovo personale dedicato."Con questo nuovo progetto, RES integra il recupero e riciclo degli autoveicoli fuori uso con le altre attività aziendali di riciclo e valorizzazione dei materiali - ha commentato l'- Il nuovo impianto, capace di gestire circa 6.000 veicoli l'anno, massimizzerà la recuperabilità dei materiali riducendo l'impatto ambientale. Questo investimento, in piena sintonia con i principi del Green Deal, rafforza il ruolo di RES nell'economia circolare e valorizza un sito industriale già di proprietà del Gruppo (ex Fonderghisa) integrandolo con i tre poli industriali preesistenti e altamente sinergici tra di loro. Con questo progetto RES mira a diventare partner nel settore automotive e a rafforzare il proprio ruolo di interlocutore privilegiato degli operatori della green chemistry".