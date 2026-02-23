Enel, Equita: giudizio piano positivo grazie a maggiore crescita attesa sia su EPS che su DPS

(Teleborsa) - Il giudizio complessivo
di Equita
sul nuovo piano
di Enel
è "positivo grazie ad una maggiore crescita attesa sia su EPS che su DPS
". Il broker fa notare che Enel tratta a 12x PE e 7,4x EV/EBITDA sul 2027 con una crescita attesa dell’EPS del 5,6% ed uno yield che salirà fino al 6,5% al 2028 a fronte di una elevata esposizione a business regolati.
Viene previsto un re-leverage di gruppo fino a 3x D/EBITDA in arco piano
(vs attese di Equita per 2,5x) sia attraverso i business regolati (26 miliardi di euro di capex, con una crescita della RAB del 7% annuo da 47 a 58 miliardi di euro), sia nel business integrato (26 miliardi di euro di capex prevalentemente nelle RES in Europa e US, portando la capacità da 68 GW a 80 GW a fine piano).
Viene sottolineato che è stata fornita anche una view di lungo termine
, con CAGR dell’EPS mantenuta al 6% circa fino al 2030 (crescita RAB al 6% annuo e crescita RES al 5% annuo).