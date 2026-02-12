First Capital, NAV complessivo oltre 100 milioni al 31 dicembre 2025

First Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato la situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2025, determinando il Net Asset Value (“NAV”) alla stessa data.AI 31 dicembre 2025 il NAV complessivo di First Capital si attesta a euro 106,7 milioni, segnando per la prima volta il superamento della soglia di euro 100 milioni. Al netto delle pertinenze di terzi di euro 9,9 milioni, il NAV di Gruppo è pari a euro 96,8 milioni, corrispondente a euro 28,0 per azione in circolazione.La performance total return 20252 del NAV per azione è stata pari al +24%, considerando la distribuzione nell’esercizio di dividendi ordinari e straordinari complessivi per euro 4,5 milioni, oltre all’assegnazione gratuita di n. 58.918 azioni di nuova emissione a titolo di dividendo. Una ulteriore tranche di dividendo straordinario, pari a euro 0,75 per azione (circa euro 2,6 milioni complessivi), sarà posta in pagamento a maggio 20263, determinando una remunerazione complessiva per gli azionisti, riferita all’esercizio 2025, del 13% circa in termini di dividend yield.La crescita del NAV, pari a euro 28,7 milioni rispetto a fine 2024, riflette principalmente l’incremento netto di valore del portafoglio investimenti, in particolare per il significativo contributo delle partecipazioni in Generalfinance, Orsero e Cy4Gate.Nel 2025 il Gruppo ha proseguito l’attività di monitoraggio attivo del portafoglio e del contesto di mercato, realizzando selettive operazioni di investimento e disinvestimento coerenti con la strategia di creazione di valore nel medio-lungo periodo.Tra le principali operazioni di investimento si segnalano: l’ingresso in Recupero Etico Sostenibile S.p.A. (RES), società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella gestione e valorizzazione dei rifiuti lungo l’intera filiera. con un investimento complessivo di euro 10,8 milioni, realizzato da First SICAF e First4Progress. I veicoli hanno agito in qualità di anchor investor nell’aumento di capitale, acquisendo una partecipazione complessiva del 10,8% del capitale di RES, di cui circa 8,1% detenuto da F4P2 e circa 2,7% da First SICAF; e l’adesione all’IPO di Più Medical S.p.A. (più Medical), holding operativa di un gruppo attivo nel settore delle farmacie in Italia, con particolare focus in Lombardia. First SICAF ha agito come anchor investor nell’IPO di Più Medical su Euronext Growth Milan, sottoscrivendo euro 4,9 milioni.L’operazione è stata realizzata, in partnership con i soci fondatori di Più Medical, attraverso il veicolo V.F. Pharma, che detiene il 23,9% del capitale della società.Tra i principali disinvestimenti si evidenziano: la cessione della partecipazione in ALAal fondo H.I.G. Capital, con proventi complessivi pari a euro 10,6 milioni (cash multiple 3,5x e IRR superiore al 40%), nonché la riduzione della partecipazione in Orsero, monetizzando parte del valore creato dall’investimento avviato nel 2018 e continuando al contempo a sostenere le prospettive di ulteriore sviluppo della società.Nel corso dell’esercizio la Società ha inoltre realizzato specifiche operazioni finalizzate all’ottimizzazione della propria struttura del capitale.In particolare, il 4 agosto 2025 è stato collocato con successo il prestito obbligazionario “First Capital 2025-2029 5,75%” per euro 25 milioni, quotato sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel (ISIN IT0005665507).È stato inoltre estinto anticipatamente il prestito convertibile “First Capital cv 2019-2026 3,75%” per un importo residuo di circa euro 18,0 milioni, di cui euro 9,2 milioni sono stati convertiti in nuove azioni ordinarie First Capital ed euro 8,8 milioni rimborsati per cassa in data 11 novembre 2025.Al 31 dicembre 2025 gli asset totali ammontano a euro 141,1 milioni, di cui euro 104,4 milioni relativi al portafoglio investimenti, euro 33,3 milioni a liquidità e cash equivalents ed euro 3,4 milioni ad altre attività.I debiti finanziari sono pari a euro 29,6 milioni e si riferiscono principalmente al prestito obbligazionario “First Capital 2025-2029 5,75%” (ISIN IT0005665507), emesso in data 4 agosto 2025, del valore nominale di euro 25,0 milioni.