Milano 15:59
47.122 -0,64%
Nasdaq 15:59
24.837 -0,79%
Dow Jones 15:59
48.693 -1,63%
Londra 15:59
10.880 +0,31%
Francoforte 15:59
25.217 -0,29%

Renovalo, commesse già contrattualizzate per oltre 48 milioni di euro a fine 2025

Finanza
Renovalo, commesse già contrattualizzate per oltre 48 milioni di euro a fine 2025
(Teleborsa) - Renovalo (già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha comunicato che il valore delle commesse già contrattualizzate al 31 dicembre 2025 è pari a oltre 48 milioni di euro. Di queste, le commesse di natura pubblica rappresentano il 43% del totale (36% a fine settembre 2025), in linea con gli indirizzi strategici definiti dal management.

Al backlog si aggiunge inoltre una pipeline in crescita, di proposte progettuali presentate, attualmente in fase di gara, per un valore complessivo pari a circa 248 milioni di euro, di cui 64 milioni di euro riferibili al segmento Retail e 184,7 milioni di euro relativi a Gare e
Corporate
Condividi
```