Renovalo, commesse già contrattualizzate per oltre 48 milioni di euro a fine 2025

Renovalo

(Teleborsa) -(già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha comunicato che ilal 31 dicembre 2025 è pari a oltre 48 milioni di euro. Di queste, le commesse di natura pubblica rappresentano il 43% del totale (36% a fine settembre 2025), in linea con gli indirizzi strategici definiti dal management.Al backlog si aggiunge inoltre unain crescita, di proposte progettuali presentate, attualmente in fase di gara, per un valore complessivo pari a circa 248 milioni di euro, di cui 64 milioni di euro riferibili al segmento Retail e 184,7 milioni di euro relativi a Gare eCorporate