Theon International, accordo per l'acquisto del 9,8% di Exosens

(Teleborsa) - Theon International (THEON) ha stipulato un accordo definitivo con HLD Europe, Invest Prince Henri e Invest Gamma, società di investimento appartenenti al Groupe HLD, per l'acquisto del 9,8% in Exosens per un corrispettivo in contanti di 268,7 milioni di euro, corrispondenti a 54,0 euro per azione.

Exosens è un'azienda francese specializzata in tecnologie elettro-ottiche avanzate, tra cui sistemi di amplificazione della luce, rilevamento e imaging.

Al termine dell'operazione, THEON diventerà il secondo maggiore azionista di Exosens dopo Groupe HLD.

La conclusione dell'operazione dovrebbe avvenire all'inizio del primo trimestre del 2026.

In relazione all'operazione, UBS Europe e Citibank Europe hanno concordato di fornire una linea di credito ponte, che sarà rifinanziata con una combinazione di debito e azioni di nuova emissione.

"THEON ed EXOSENS sono partner commerciali da anni, avendo ottenuto contratti di rilievo in Europa e Medio Oriente. THEON conferma il suo impegno a mantenere il rapporto commerciale di lunga data con EXOSENS, che rimane regolato dagli accordi contrattuali esistenti", ha commentato Christian Hadjiminas, fondatore e CEO di THEON.

