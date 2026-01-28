OPA Zinc BidCo su Tinexta, Consob sospende i termini istruttori

(Teleborsa) - Con riferimento al documento di offerta, destinato alla pubblicazione, depositato lo scorso 19 gennaio presso la CONSOB da parte di- società indirettamente controllata dai fondi di investimento gestiti da Advent International e Nextalia SGR - e relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria avente ad oggetto le azioni ordinarie di Tinexta, l’Offerente rende noto che martedì la CONSOB ha comunicato la– per un periodo, in ogni caso, non superiore a 15 giorni – al fine di acquisire talune