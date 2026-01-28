OPA Zinc BidCo su Tinexta, Consob sospende i termini istruttori

(Teleborsa) - Con riferimento al documento di offerta, destinato alla pubblicazione, depositato lo scorso 19 gennaio presso la CONSOB da parte di Zinc BidCo
- società indirettamente controllata dai fondi di investimento gestiti da Advent International e Nextalia SGR - e relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria avente ad oggetto le azioni ordinarie di Tinexta, l’Offerente rende noto che martedì la CONSOB ha comunicato la sospensione dei termini istruttori
– per un periodo, in ogni caso, non superiore a 15 giorni – al fine di acquisire talune informazioni supplementari
.