Generali avvia Buyback per acquisto massimo di 7.200.000 azioni

Assicurazioni Generali

Leone di Trieste

(Teleborsa) -ha comunicato cheundiper eseguire il "Piano LTI 2025-2027" e gli altri piani di incentivazione approvati dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025.L'operazione, autorizzata dall'Assemblea, prevede l'dida destinare ai piani, condiper gli acquisti (fino a ottobre 2026) e illimitata per le successive disposizioni e per uncomplessivo massimo non superiore aIl Buyback inizierà domani, 28 gennaio e si concluderà entro marzo 2026, eseguito in piena indipendenza da Goldman Sachs International sul mercato Euronext Milan, nel rispetto della normativa e della delibera assembleare.Attualmente, Generali e le sue controllate detengono 46.606.923 azioni proprie, pari al 3,01% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, appiattita la performance del, che porta a casa un modesto -0,15%.