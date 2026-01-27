Milano 17:35
Generali avvia Buyback per acquisto massimo di 7.200.000 azioni

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato che avvierà un programma di riacquisto di azioni proprie per eseguire il "Piano LTI 2025-2027" e gli altri piani di incentivazione approvati dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025.

L'operazione, autorizzata dall'Assemblea, prevede l'acquisto massimo di 7.200.000 azioni proprie da destinare ai piani, con durata di 18 mesi per gli acquisti (fino a ottobre 2026) e illimitata per le successive disposizioni e per un controvalore complessivo massimo non superiore a 280 milioni di euro.

Il Buyback inizierà domani, 28 gennaio e si concluderà entro marzo 2026, eseguito in piena indipendenza da Goldman Sachs International sul mercato Euronext Milan, nel rispetto della normativa e della delibera assembleare.

Attualmente, Generali e le sue controllate detengono 46.606.923 azioni proprie, pari al 3,01% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, appiattita la performance del Leone di Trieste, che porta a casa un modesto -0,15%.



