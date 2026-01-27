Generali avvia Buyback per acquisto massimo di 7.200.000 azioni

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali
ha comunicato che avvierà
un programma
di riacquisto di azioni proprie
per eseguire il "Piano LTI 2025-2027" e gli altri piani di incentivazione approvati dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025.
L'operazione, autorizzata dall'Assemblea, prevede l'acquisto massimo
di 7.200.000 azioni proprie
da destinare ai piani, con durata
di 18 mesi
per gli acquisti (fino a ottobre 2026) e illimitata per le successive disposizioni e per un controvalore
complessivo massimo non superiore a 280 milioni di euro
.
Il Buyback inizierà domani, 28 gennaio e si concluderà entro marzo 2026, eseguito in piena indipendenza da Goldman Sachs International sul mercato Euronext Milan, nel rispetto della normativa e della delibera assembleare.
Attualmente, Generali e le sue controllate detengono 46.606.923 azioni proprie, pari al 3,01% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, appiattita la performance del Leone di Trieste
, che porta a casa un modesto -0,15%.