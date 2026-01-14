OPA Toyota Industries, l'offerta sale del 15%

(Teleborsa) -, società del gruppo, aumenterà il prezzo della suaper(circa 118 dollari) per azione, nell'ambito del suo piano di privatizzazione del produttore di carrelli elevatori, ha dichiarato mercoledì.La casa automobilistica giapponese aveva precedentemente offertoper azione in un accordo annunciato lo scorso giugno.L'offerta pubblica di acquisto sarà validaIl gruppo Toyota ha annunciato per la prima volta l'intenzione di privatizzare Toyota Industries nel giugno dello scorso anno, il che vedrebbe l'azienda passare sotto il controllo di una società immobiliare non quotata chiamata, guidata dal presidente di Toyota Motor, Akio Toyoda.