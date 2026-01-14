OPA Toyota Industries, l'offerta sale del 15%

(Teleborsa) - Denso
, società del gruppo Toyota Motor
, aumenterà il prezzo della sua offerta pubblica di acquisto
per Toyota Industries
a 18.800 yen
(circa 118 dollari) per azione, nell'ambito del suo piano di privatizzazione del produttore di carrelli elevatori, ha dichiarato mercoledì.
La casa automobilistica giapponese aveva precedentemente offerto 16.300 yen
per azione in un accordo annunciato lo scorso giugno.
L'offerta pubblica di acquisto sarà valida dal 15 gennaio al 12 febbraio
.
Il gruppo Toyota ha annunciato per la prima volta l'intenzione di privatizzare Toyota Industries nel giugno dello scorso anno, il che vedrebbe l'azienda passare sotto il controllo di una società immobiliare non quotata chiamata Toyota Fudosan
, guidata dal presidente di Toyota Motor, Akio Toyoda.