Export, Italia-Germania: SACE firma accordo con Euler Hermes

(Teleborsa) - In occasione del Business Forum Italia-Germania,, l’agenzia di export credit italiana partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ha firmato un Memorandum of Understanding con l’omologa tedesca Euler Hermes, con l’obiettivo di rafforzare le opportunità di interscambio e progetti internazionali di interesse comune che valorizzino il know-how industriale e tecnologico italiano e tedesco.- firmato da Michele Pignotti, Amministratore delegato di SACE, e da, Head of Department International Cooperation di Euler Hermes - punta a liberare ulteriore potenziale di crescita bilaterale, traducendo la cooperazione in progetti concreti e valore di lungo periodo.Gli ambiti di collaborazione riguardano in particolare lo sviluppo di progetti di reciproco interesse, incluse iniziative in linea con la Strategia UE Global Gateway, l’approvvigionamento di materie prime critiche e la ricostruzione e