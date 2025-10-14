Milano 9:29
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 13/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 13/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Ottima performance per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso in rialzo dell'1,91%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 61,67. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 65,53 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 59,99.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
