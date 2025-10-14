Analisi Tecnica: EUR/YEN del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato -0,11%.
Il grafico a breve dell'Euro contro Yen giapponese mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 177,012 e supporto stimato a quota 175,356. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 178,667.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)