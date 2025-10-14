Milano
9:33
41.690
-1,13%
Nasdaq
13-ott
24.750
0,00%
Dow Jones
13-ott
46.068
+1,29%
Londra
13-ott
9.443
+0,16%
Francoforte
9:33
24.186
-0,83%
Martedì 14 Ottobre 2025, ore 09.49
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Male Tokyo, in discesa -2,51% alle 08:20
Borsa: Male Tokyo, in discesa -2,51% alle 08:20
Il Nikkei 225 tratta a 46.882,19 punti
In breve
,
Finanza
14 ottobre 2025 - 08.20
Tokyo perde terreno e riporta un -2,51% alle 08:20, scambiando a 46.882,19 punti.
