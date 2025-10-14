Milano 9:33
41.690 -1,13%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.186 -0,83%

Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,18% alle 04:50

Il Nikkei 225 si muove a 47.520,57 punti

In breve, Finanza
Tokyo, in perdita dell'1,18% alle 04:50, tratta in ribasso a 47.520,57 punti.
