Milano 9:12
45.949 +0,34%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 9:12
10.645 +0,17%
25.042 -0,01%

Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,11% alle 07:20

Il Nikkei 225 si muove a 56.832,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,11% alle 07:20
Tokyo, in perdita dell'1,11% alle 07:20, tratta in ribasso a 56.832,72 punti.
Condividi
```