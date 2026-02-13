Milano 9:01
46.180 -0,09%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 9:01
10.434 +0,30%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,14% alle 07:20

Il Nikkei 225 si muove a 56.982,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,14% alle 07:20
Tokyo, in perdita dell'1,14% alle 07:20, tratta in ribasso a 56.982,21 punti.
Condividi
```