Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:06
24.612 -0,56%
Dow Jones 18:06
46.201 +0,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,67% alle 16:00

Il FTSE MIB passa di mano a 41.884,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,67% alle 16:00
Milano tratta in ribasso dello 0,67% alle 16:00 e si muove appena sotto la parità a 41.884,69 punti.
Condividi
```