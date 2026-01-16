Milano 13:13
45.699 -0,33%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 13:13
10.235 -0,04%
Francoforte 13:13
25.284 -0,27%

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,37% alle 13:00

Il FTSE MIB passa di mano a 45.679,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,37% alle 13:00
Milano tratta in ribasso dello 0,37% alle 13:00 e si muove appena sotto la parità a 45.679,06 punti.
Condividi
```