Milano
9:34
41.653
-1,22%
Nasdaq
13-ott
24.750
0,00%
Dow Jones
13-ott
46.068
+1,29%
Londra
13-ott
9.443
+0,16%
Francoforte
9:34
24.162
-0,93%
Martedì 14 Ottobre 2025, ore 09.50
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,21% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai passa di mano a 3.889,04 punti
In breve
,
Finanza
14 ottobre 2025 - 05.48
Shanghai tratta in ribasso dello 0,21% alle 05:48 e si muove appena sotto la parità a 3.889,04 punti.
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto