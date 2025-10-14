Milano 9:34
41.653 -1,22%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.162 -0,93%

Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,21% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai passa di mano a 3.889,04 punti

Shanghai tratta in ribasso dello 0,21% alle 05:48 e si muove appena sotto la parità a 3.889,04 punti.
