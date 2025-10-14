Francia, Lecornu annuncia: "Sospesa riforma pensioni"

(Teleborsa) - Durante il suo discorso di politica generale in Assemblée Nationale, il primo ministro francese,ha annunciato la "sospensione della riforma delle pensioni", la decisione chiesta dal Partito socialista per non votare la sfiducia al governo. Il voto del Ps, secondo i calcoli, era decisivo per la sopravvivenza del governo.dei deputati socialisti francesi, Boris Vallaud, ha annunciato dai banchi dell'Assemblée Nationale che il Partito socialista non voterà la sfiducia al governo dopo l'annuncio del premier. "E' una vittoria per migliaia di francesi, il riconoscimento di una battaglia e il primo passo verso il blocco di questa riforma e la sua abrogazione", ha detto.- ha detto Lecornu - fin dall'autunno, che sia sospesa la riforma del 2023 fino alle elezioni presidenziali, non ci sarà nessun aumento dell'età pensionabile da ora fino al gennaio 2028, come ha ulteriormente chiesto ieri il sindacato CFDT". Lecornu ha aggiunto che ci sarà la sospensione anche, fino alla stessa data, dell'aumento dei contributi necessari per una pensione a tasso pieno."Ma - ha continuato Lecornu - dico qui in modo molto diretto - sospendere per sospendere non ha senso. La sospensione che non preveda nulla dopo sarebbe irresponsabile. Questa sospensione deve riportare la fiducia necessaria per