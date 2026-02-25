Milano 9:52
47.040 +0,83%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:52
10.761 +0,76%
25.042 +0,22%

Francia, Fiducia consumatori (MoM) in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Fiducia consumatori (MoM) in febbraio
Francia, Fiducia consumatori in febbraio su base mensile (MoM) 91 punti, in aumento rispetto al precedente 90 punti (la previsione era 90 punti).

(Foto: 123RF)
Condividi
```