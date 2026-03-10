Milano
Martedì 10 Marzo 2026, ore 13.51
Francia, Bilancia commerciale in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
10 marzo 2026 - 09.00
Francia,
Bilancia commerciale in gennaio pari a -1,8 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente -4,3 Mld Euro (la previsione era -5,2 Mld Euro).
(Foto: © alexlmx / 123RF)
