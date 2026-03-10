Milano 13:35
Francia, Partite correnti in gennaio

Francia, Partite correnti in gennaio
Francia, Partite correnti in gennaio pari a 2,1 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 100 Mln Euro.

