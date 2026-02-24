Milano
Martedì 24 Febbraio 2026, ore 11.19
Home Page
/
Notizie
/ Fiducia imprese Francia (MoM) in febbraio
Fiducia imprese Francia (MoM) in febbraio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
24 febbraio 2026 - 09.35
Francia,
Fiducia imprese in febbraio su base mensile (MoM) 102 punti
, in calo rispetto al precedente 105 punti (la previsione era 104 punti).
(Foto: by Alice Triquet on Unsplash)
Argomenti trattati
Francia
(35)
