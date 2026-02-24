Milano 11:02
Fiducia imprese Francia (MoM) in febbraio
Francia, Fiducia imprese in febbraio su base mensile (MoM) 102 punti, in calo rispetto al precedente 105 punti (la previsione era 104 punti).

