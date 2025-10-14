Francoforte: andamento negativo per Siemens

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia elettronica tedesca
, con un ribasso del 2,56%.
Il trend di Siemens
mostra un andamento in sintonia con quello del DAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo della società tech
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 241 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 238,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 243,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)