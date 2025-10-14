Milano 17:35
Francoforte: andamento negativo per Siemens

Francoforte: andamento negativo per Siemens
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia elettronica tedesca, con un ribasso del 2,56%.

Il trend di Siemens mostra un andamento in sintonia con quello del DAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di breve periodo della società tech sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 241 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 238,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 243,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
