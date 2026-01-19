Milano 17:35
Francoforte: movimento negativo per Siemens

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia elettronica tedesca, che mostra un decremento del 2,23%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Siemens rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve della società tech è in rafforzamento con area di resistenza vista a 256,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 251,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 261.

