Francoforte: movimento negativo per Siemens

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia elettronica tedesca
, che mostra un decremento del 2,23%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Siemens
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve della società tech
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 256,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 251,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 261.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)