Francoforte: andamento rialzista per Siemens

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia elettronica tedesca
, che lievita del 2,18%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo della società tech
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 254,3 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 251,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 257,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)