Francoforte: scambi al rialzo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader delle energie rinnovabili
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,61%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Energy
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Energy
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Siemens Energy
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 126,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 124,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 129.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)