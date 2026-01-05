Milano 14:54
Francoforte: scambi al rialzo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader delle energie rinnovabili, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,61%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Energy rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Siemens Energy è in rafforzamento con area di resistenza vista a 126,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 124,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 129.

