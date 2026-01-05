Francoforte: balza in avanti Siemens

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia elettronica tedesca
, con una variazione percentuale dell'1,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tech
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Siemens
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 247,1 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 242,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 251,3.
