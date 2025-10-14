Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:08
24.594 -0,63%
Dow Jones 18:08
46.191 +0,27%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Francoforte: andamento rialzista per Deutsche Wohnen

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Deutsche Wohnen
Avanza la società immobiliare, che guadagna bene, con una variazione del 2,66%.
Condividi
```