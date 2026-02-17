Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:47
24.677 -0,23%
Dow Jones 17:47
49.547 +0,09%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Francoforte: seduta euforica per Deutsche Wohnen

Migliori e peggiori
Francoforte: seduta euforica per Deutsche Wohnen
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società immobiliare, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,27%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deutsche Wohnen rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve del gruppo immobiliare tedesco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,48 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,63. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```