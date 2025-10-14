Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:08
24.594 -0,63%
Dow Jones 18:08
46.191 +0,27%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Francoforte: andamento sostenuto per Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Hellofresh
Balza in avanti Hellofresh, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,29%.
Condividi
```