Milano 13:14
44.924 +0,98%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:14
10.162 +0,24%
Francoforte 13:14
24.845 +1,16%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hellofresh

(Teleborsa) - Scambia in profit Hellofresh, che lievita del 3,73%.

Lo scenario su base settimanale di Hellofresh rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Hellofresh segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,485 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,647. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,401.

