Francoforte: scambi al rialzo per Zalando

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che vende calzature e moda online
, che tratta in utile del 3,43% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zalando
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zalando
rispetto all'indice.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 27,9 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 26,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 25,94 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)