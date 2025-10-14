Milano 17:35
Francoforte: scambi negativi per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Ribasso per Flatexdegiro, che presenta una flessione del 2,25%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Flatexdegiro più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Flatexdegiro è in rafforzamento con area di resistenza vista a 30,67 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,27. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 31,07.

