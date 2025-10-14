Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:13
24.611 -0,56%
Dow Jones 18:13
46.206 +0,30%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Londra: andamento rialzista per Berkeley Group Holdings

Avanza l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%.
