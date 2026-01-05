Milano 14:59
45.672 +0,66%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:59
9.976 +0,25%
Francoforte 14:59
24.713 +0,71%

Londra: scambi in positivo per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Londra: scambi in positivo per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,97%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rolls-Royce Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rolls-Royce Holdings rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Rolls-Royce Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,47 sterline e primo supporto individuato a 12,08. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```