Londra: scambi in positivo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,97%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rolls-Royce Holdings
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rolls-Royce Holdings
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Rolls-Royce Holdings
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,47 sterline e primo supporto individuato a 12,08. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)