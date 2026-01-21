Londra: andamento negativo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che sta segnando un calo del 2,62%.
L'andamento di Rolls-Royce Holdings
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di breve periodo di Rolls-Royce Holdings
mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 12,68 sterline e supporto a 12,37. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)