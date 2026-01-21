Londra: andamento negativo per Rolls-Royce Holdings

produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica

Rolls-Royce Holdings

FTSE 100

Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,62%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'analisi di breve periodo dimette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 12,68 sterline e supporto a 12,37. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 13.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)