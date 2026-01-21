Milano 14:23
Londra: andamento negativo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che sta segnando un calo del 2,62%.

L'andamento di Rolls-Royce Holdings nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di breve periodo di Rolls-Royce Holdings mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 12,68 sterline e supporto a 12,37. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 13.

