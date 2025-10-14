Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:14
24.614 -0,55%
Dow Jones 18:14
46.219 +0,33%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Londra: giornata depressa per IMI

Londra: giornata depressa per IMI
(Teleborsa) - Retrocede la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi, con un ribasso dell'1,81%.

La tendenza ad una settimana di IMI è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di IMI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,91 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 22,57. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
