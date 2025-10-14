Londra: giornata depressa per IMI

(Teleborsa) - Retrocede la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi
, con un ribasso dell'1,81%.
La tendenza ad una settimana di IMI
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di IMI
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,91 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 22,57. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)