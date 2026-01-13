Milano 11:59
Unipol lancia l’emissione di obbligazioni subordinate Restricted Tier 1
(Teleborsa) - Unipol ha annunciato oggi che il proprio Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’emissione di obbligazioni subordinate Restricted Tier 1 per un ammontare benchmark. L'operazione, rivolta esclusivamente a investitori qualificati nazionali e internazionali (con l’esclusione di soggetti statunitensi), è subordinata alle condizioni di mercato e prevede la quotazione dei titoli presso la Borsa del Lussemburgo, nel mercato Euro MTF.

L’Amministratore Delegato ha ricevuto mandato per dare attuazione all'emissione in un'unica tranche, definendone i dettagli finali quali importo nominale, prezzo e tasso di interesse.

Per l’operazione, Unipol ha incaricato Mediobanca e J.P. Morgan nel ruolo di Global Coordinator e Joint Lead Manager, affiancati da BNP Paribas, Goldman Sachs International e IMI - Intesa Sanpaolo in qualità di Joint Lead Manager.

Nella giornata odierna sono previsti incontri con gli investitori istituzionali per la presentazione dell'operazione al mercato.

