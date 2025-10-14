Milano 17:35
Londra: rosso per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di ingegneria industriale inglese, in flessione del 2,02% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Spirax-Sarco Engineering rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Spirax-Sarco Engineering mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 67,43 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 68,63. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 66,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
