Londra: si concentrano le vendite su Ashtead Group

società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia

FTSE 100

Ashtead Group

principale indice della Borsa di Londra

Ashtead Group

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,38%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,55%, rispetto a -0,95% del).Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 51,41 sterline. Supporto a 50,45. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 52,37.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)