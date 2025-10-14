Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:15
24.621 -0,52%
Dow Jones 18:15
46.217 +0,32%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Londra: si concentrano le vendite su Ashtead Group

Migliori e peggiori
Londra: si concentrano le vendite su Ashtead Group
(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia, che sta segnando un calo del 2,38%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Ashtead Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,55%, rispetto a -0,95% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo scenario di medio periodo di Ashtead Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 51,41 sterline. Supporto a 50,45. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 52,37.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
