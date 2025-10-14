Londra: si concentrano le vendite su Ashtead Group

(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia
, che sta segnando un calo del 2,38%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Ashtead Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,55%, rispetto a -0,95% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo scenario di medio periodo di Ashtead Group
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 51,41 sterline. Supporto a 50,45. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 52,37.
