Manovra, Calderone fissa le priorità: lavoro, salari e produttività

(Teleborsa) - Uno degli "obiettivi" della legge di bilancio èotenziandolo e accompagnandolo affinché diventi una condizione e, soprattutto una fase, non episodica della vita delle imprese e dei lavoratori, ma che invece sia un appuntamento costante oltre il Pnrr". Lo ha detto il ministro del Lavoro,intervenendo aAccanto a questo "c'è anche un'attenzione alla qualità del lavoro e dei salari - ha proseguito - ala. Abbiamo ascoltato le parti sociali in questi giorni e tutti ci hanno rappresentato la necessità di investire sulla buona contrattazione e, soprattutto, di sostenere i rinnovi contrattuali. Nel pacchetto di proposte del ministero del Lavoro c'è un insieme di norme che speriamo di portare a compimento" nel contesto degliQualità del lavoro e dei salari da un lato, ha aggiunto, e "produttività dall'altro - ha concluso Calderone -Ecco perché non siamo d'accordo sul salario minimo fissato per legge. Siamo consapevoli di avere una cultura di contrattazione che ci consente alle parti sociali di poter negoziare le regole e il sistema di tutele. Siamo anche consapevoli di dover valutare in termini positivi tutte quelle azioni che possono migliorare e far crescere le imprese, la produttività delle imprese perché migliorando la produttività si genera anche una spirale positiva con nuovi posti di lavoro e nuova occupazione più efficace, più qualificata e, quindi, meglio retribuita".Calderone ha ricordato cheestesa e collegata alla prestazione aggiuntiva" che riguarda "straordinari, festivi e notturni"L'approccio del ministero del Lavoro è quello diha aggiunto - tutto quello che vuol dire valorizzare la qualità della prestazione lavorativa attraverso i premi di risultato. E poi un'ulteriore attenzione a un pilastro importante, cioè quello della legge sulla partecipazione"."Oggi noi ci troviamo in una condizione in cui non solo abbiamo il tasso di disoccupazione più basso di sempre, ma abbiamo una condizione per cui ci sono i posti di lavoro e stentiamo a trovare i lavoratori per rispondere alle sollecitazioni delle imprese. Sembrerebbe un paradosso: c'", ha sottolineato ancora Calderone spiegando che "uno dei grandi temi è quello delle competenze, della formazione, fare in modo che la formazione e gli asset delle competenze siano un punto fermo nella vita delle persone e, soprattutto, che ci sia un adeguamento continuo delle competenze"Infine- "Abbiamo recentemente salutato l'approvazione definitiva della legge sull'intelligenza artificiale. Il ministero del Lavoro ha un ruolo importante perché a noi è assegnata la creazione dell'osservatorio dell'impatto dell'IA sul mondo del lavoro. Ho già convocato le parti sociali su come costruire insieme l'osservatorio e renderlo efficace per comprendere i fenomeni in atto,