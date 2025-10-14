New York: andamento rialzista per MGM Resorts International

(Teleborsa) - Bene il gestore di casinò e resort
, con un rialzo del 2,60%.
Lo scenario su base settimanale di MGM Resorts International
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MGM Resorts International
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 31,58 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 32,87. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 30,78.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)