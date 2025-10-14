Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:17
24.629 -0,49%
Dow Jones 18:17
46.224 +0,34%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

New York: andamento rialzista per MGM Resorts International

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il gestore di casinò e resort, con un rialzo del 2,60%.

Lo scenario su base settimanale di MGM Resorts International rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MGM Resorts International, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 31,58 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 32,87. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 30,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
